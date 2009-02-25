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В Минске пройдет встреча международных экспертов в сфере агроэкотуризма

25 февраля 2009 08:52
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Гости из России, Украины, Польши и стран Балтии поделятся опытом развития сельского туризма, а белорусы расскажут коллегам о своих инновационных находках.Агротуризм в нашей стране становится популярным. Количество усадеб за прошедший год увеличилось в два с половиной раза. И если в 2006-м их было только 34, то сейчас таких мест отдыха уже около пятисот. В прошлом году самобытность и красоту белорусских усадеб оценили около 39-ти тысяч туристов.
# общество

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