Прямой эфир

В Минске пройдет традиционный месячник по благоустройству территории

17 сентября 2007 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Акция, цель которой - завершение подготовки объектов городского хозяйства к зимнему периоду и сезонных работ по благоустройству и озеленению, будет организована в октябре. Необходимо закончить ремонт дорожных покрытий, комплексное благоустройство дворовых территорий, работы по посадке деревьев и кустарников, завершить утепление зданий и сооружений, а также пополнить запасы песчано-соляной смеси.
Для организации и координации работ по проведению месячника в столице создается городская комиссия. Аналогичные комиссии будут действовать в администрациях районов. Оценить результаты месячника намечено в конце октября.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 сентября 2007 08:08

"За честь Отчизны"

16 сентября 2007 13:47

У итальянских спасателей появились четвероногие помощники

16 сентября 2007 13:36

На заброшенном аэродроме соревновались лихачи-автомобилисты