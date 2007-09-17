В Минске пройдет традиционный месячник по благоустройству территории

Акция, цель которой - завершение подготовки объектов городского хозяйства к зимнему периоду и сезонных работ по благоустройству и озеленению, будет организована в октябре. Необходимо закончить ремонт дорожных покрытий, комплексное благоустройство дворовых территорий, работы по посадке деревьев и кустарников, завершить утепление зданий и сооружений, а также пополнить запасы песчано-соляной смеси.

Для организации и координации работ по проведению месячника в столице создается городская комиссия. Аналогичные комиссии будут действовать в администрациях районов. Оценить результаты месячника намечено в конце октября.