В Минске пройдет Республиканский бал выпускников вузов

По традиции на торжество во Дворце Республики приедут 270 лучших выпускников из всех регионов республики и Минска. Участие в нем примет Президент Александр Лукашенко.

В этот раз было принято решение провести не просто бал, а посвятить его знаменитому белорусскому поэту – Максиму Богдановичу, 120-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году.

Выпускники также примут участие в литературно-музыкальной композиции, посвященной юбилею классика, и церемонии возложения цветов к монументу на площади Победы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, сегодня в Беларуси 55 высших учебных заведений. Ежегодно они выпускают свыше 70 тысяч специалистов по более чем 300 специальностям.