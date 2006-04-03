В Минске пройдет II Собор славянских народов Беларуси, России, Украины

Укрепление традиций межнациональной и межконфессиональной дружбы и сотрудничества народов трех стран станет центральной темой II Собора славянских народов Беларуси, России, Украины.Он будет проходить 10-11 апреля 2006 года в Минске. В работе Собора примут участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, Верховной Рады Украины, Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, деятели науки и культуры, представители бизнеса, политические и общественные деятели. Участники мероприятия намерены обсудить и принять программу действий по последовательному восстановлению и развитию экономических, культурных, научных связей между народами трех государств. Собор "положит начало широкому, регионально структурированному общенародному движению за союз трех стран", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете. Напомним, что первый Собор славянских народов состоялся в мае 2004 году в украинском городе Запорожье. В его работе приняло участие около тысячи делегатов из Беларуси, России и Украины - представителей органов законодательной и исполнительной власти, региональных администраций и советов, духовенства, научных и деловых кругов. Главной темой обсуждения стали проблемы и перспективы развития Единого экономического пространства.