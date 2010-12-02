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В Минске пройдет городской этап республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-фэст-2011»

02 декабря 2010 09:47
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Минские Деды Морозы и Снегурочки сразятся второго декабря за звание лучших во Дворце детей и молодежи.

Сказочные персонажи креативно подошли к предстоящим состязаниям. Оценивать старания культ-организаторов жюри намерено по всей строгости. Актуальность, оригинальность и новизна авторских идей, художественное и музыкальное оформление, культура речи и даже интеллектуальный уровень исполнителей обеспечат победу. Лучшая пара новогодних персонажей получит право участвовать в республиканском смотре Дедов Морозов и Снегурочек, который пройдет в Минске в середине декабря, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Фотофакт

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