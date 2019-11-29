Прямой эфир

В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить

29 ноября 2019 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Время скидок и выгодных покупок. В столице развернулись масштабные рыбные ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить-1



Кто-то пользуется шансом «черной пятницы» и закупается одеждой и техникой, а другие выбрались на ярмарку. Точки с рыбной продукцией разместились на проспекте Рокоссовского, у кинотеатра «Салют».

В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить-3

Рыбхозы предложили покупателям свежевыловленную рыбу, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и рыбные консервы. Ярмарки будут работать и в выходные.

Подробности – в видеоматериале

В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить-6

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Увидел, как с 11-го этажа упало полотенце». Пятиклассник спас от пожара двух минчан
29 ноября 2019 19:23

«Увидел, как с 11-го этажа упало полотенце». Пятиклассник спас от пожара двух минчан

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ
29 ноября 2019 18:30

Дороги в Беларуси превратились в каток. Что говорят коммунальщики, синоптики и ГАИ

Замечали, что в самолётах еду больше солят и перчат? Объясняем, почему
29 ноября 2019 17:45

Замечали, что в самолётах еду больше солят и перчат? Объясняем, почему