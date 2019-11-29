В Минске проходят рыбные ярмарки: что можно там купить

Новости Беларуси. Время скидок и выгодных покупок. В столице развернулись масштабные рыбные ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Время скидок и выгодных покупок. В столице развернулись масштабные рыбные ярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кто-то пользуется шансом «черной пятницы» и закупается одеждой и техникой, а другие выбрались на ярмарку. Точки с рыбной продукцией разместились на проспекте Рокоссовского, у кинотеатра «Салют».
Рыбхозы предложили покупателям свежевыловленную рыбу, а также копчено-вяленую продукцию, мороженые полуфабрикаты и рыбные консервы. Ярмарки будут работать и в выходные.
Подробности – в видеоматериале