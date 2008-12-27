В Минске проходят новогодние представления

Традиционный набор в эти дни, предлагает любой уважающий себя Дом культуры. При такой конкуренции в борьбе за потребителя праздничных услуг приходится искать новые, порой неожиданные режиссерские ходы.

Длинная борода, красные рукавицы и волшебный посох. Заслуженный артист Беларуси Владимир Радивилов еще и заслуженный дед мороз главной елки страны. Вот уже 15 лет актер перевоплощается в этот образ. Последние приготовления – главное, чтобы костюмчик сидел. И по длинному коридору главный зимний чародей попадает в "Волшебный мир".

Сказочный мюзикл "Волшебный мир" действительно получился волшебным. Ксения Cитник, Андрей Кунец, Леша Жигалкович и другие молодые исполнители на время представления превращаются в Красную Шапочку, Буратино, Кая, Герду. Под сводами Дворца Республики звучат самые известные и любимые песни из детских кинофильмов.

А в соседнем Дворце, Дворце профсоюзов, для маленьких минчан подготовили цирковое представление. Кстати в роли жонглеров, фокусников и трюкачей здесь герои современных мультфильмов. В зале овации, звонкий смех и радостные крики. А самые смелые и ловкие малыши на сцене и сами помогали профессионалам показывать фокусы.

Из зрительного зала дети и их родители выходили веселые и очень довольные. Представление оставило самые яркие впечатления. Попасть на новогодние представления юные минчане смогут до 8 января. Волшебные сказки посмотреть можно практически на всех сценических площадках города. Кроме того, в кинотеатрах – особая Новогодняя программа, а в Белгосцирке началась настоящая африканская зима.