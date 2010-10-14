В Минске проходит XII съезд Белорусского союза журналистов

Как наполнить медийное поле страны глубокими и содержательными материалами? Это главный вопрос XII съезда журналистов в Минске. В нем принимают участие более 70 делегатов из всех областей республики. Всего же в рядах Союза сегодня – свыше двух тысяч журналистов.

Каждые пять лет акулы пера и микрофона собираются на общем форуме, обмениваются мнениями о том, как развивается журналистика, намечают пути совершенствования профессии.

Мария Иосифовна дважды представляла Беларусь в ООН. За ее плечами десятилетия журналисткой работы. Да и сегодня она на гребне волны. Потому и немного припозднилась. Ведь как же без последних новостей.

Мария Карпенко, ветеран журналистики:

Встал и уже видишь, что происходит, проснулся. Ага, какая погода. А если это уборочная, то у меня сразу душа болит. Надо же убирать, а дождь идет. Как же они там? И так всю жизнь.

Но главное, отмечает, важно идти в ногу со временем. Задача журналиста – искать во всем приметы завтрашнего дня.

Анатолий Лемешёнок, председатель ОО «Белорусский союз журналистов»:

Сегодня важно определиться, насколько точно мы идем в ногу со временем. А еще точнее, насколько впереди его. Я думаю, что заглядывать вперед и работать на перспективу важнее даже не столько синоптикам, сколько журналистам. Потому что жизнь очень быстротечна, многое происходит спонтанно. У нас очень сильный потенциал журналистский, особенно активно развивается тележурналистика в последние годы.

Публицист с полувековым стажем Михаил Шиманский спешит добавить. Надо менять пассивный поиск информации на активный. Больше ходить, замечать, подмечать. Сегодня чаще заходят в Интернет. Но и без него не обойтись. Как и без человека в материале.

Михаил Шиманский, председатель комитета по премиям и профессиональной этике ОО «Белорусский союз журналистов»:

Кардинально задачи не меняются, потому что я считаю, что все-таки главный герой в нашей работе – это человек. От человека идет все: и работа, и успех. И наше благополучие. Главная тема для журналиста в наше время – это тема родины, ее престижа, успеха, достижений.

И, конечно, не забывать о кодексе профессиональной этики. Ведь журналисты всегда находятся в центре событий.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Журналисты, не преувеличивая их роли, они не только свидетели, но и активные участники этих процессов. Очень важно, чтобы у прессы был зоркий глаз.

Во время большой журналистской летучки участники сошлись во мнении, что СМИ сегодня – это духовный кислород, без которого человек просто не представляет своей жизни. Потому журналисты, как никто другой, ответственны за каждое слово. Важно, какую пользу оно принесет людям.

Не зря журналистику называют зеркалом жизни. Ведь задача каждого журналиста как можно глубже исследовать тему. И как можно оперативнее донести информацию до своего зрителя.

Анастасия Корниенко, Сергей Курков, телекомпания СТВ