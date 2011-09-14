В Минске проходит X Международный турнир по боксу под девизом «Вместе против наркотиков»

Команды из восьми стран вызвались победить вредные привычки в честной битве.

Участники символичного марафона сказали свое «Нет!» наркотикам и подарили зрителям личные рекорды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Кабаков, участник Международного молодежного турнира по боксу (Россия):

Спорт против наркотиков всегда. Особенно бокс, где не принято ни курение, ни спиртное. То же относится и к наркотикам.

Александр Пархомчик, председатель Минской областной федерации любителей бокса:

Спорт – это альтернатива деструктивного поведения, приема наркотиков. Поэтому мы показываем тем, кто хочет быть здоровым, что благодаря спорту этого можно достичь.