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В Минске проходит X Международный турнир по боксу под девизом «Вместе против наркотиков»

14 сентября 2011 18:27
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Команды из восьми стран вызвались победить вредные привычки в честной битве.

Участники символичного марафона сказали свое «Нет!» наркотикам и подарили зрителям личные рекорды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Кабаков, участник Международного молодежного турнира по боксу (Россия):
Спорт против наркотиков всегда. Особенно бокс, где не принято ни курение, ни спиртное. То же относится и к наркотикам. 

Александр Пархомчик, председатель Минской областной федерации любителей бокса:
Спорт – это альтернатива деструктивного поведения, приема наркотиков. Поэтому мы показываем тем, кто хочет быть здоровым, что благодаря спорту этого можно достичь.

# общество

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