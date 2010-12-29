В Минске проходит выставка «Рождество Христово»

Произведения мастеров искусства, древнерусские кулинарные рецепты и рождественские украшения. На выставку съехались представители монастырей, приходов, издательств, а также художники и народные мастера. В этом году количество участников рекордное – около 100, причем не только из Беларуси, но и из России, Украины, Молдовы, Израиля.

В экспозиции – картины библейской тематики и иконы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Например, в некторых – акцент на современность. Древние иконы оцифровали и изображение перенесли на дерево.

Не обошлось на выставке и без основных атрибутов праздника: ангелов, елочных украшений, свечей, сувениров. На выставке можно и подкрепится – исключительно постными блюдами. В меню: монастырский хлеб, пироги, блины. Однако, главное, говорят посетители, пища духовная.

На протяжении недели запланированы встречи со священниками, выступления церковных хоров, презентации книг.

Евгений Лабынько, священник:

Любое соприкосновение с верой – это семечко, которое попадает в землю и лежит до лучших времен. Прошел дождь, тепло, и семя вырастает. И эти выставки очень хорошо сеют семена христианства в душах людей.