В Минске проходит судебный процесс над виновником по делу "о живом щите"

На скамье подсудимых – обвиняемый в ДТП на трассе "Минск-Микашевичи" – Роман Ментюк.

Ему предъявлено обвинение в причинении по неосторожности тяжких телесных повреждений. После происшествия молодой человек несколько месяцев скрывался, а в июле нынешнего года был задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На суде Роман Ментюк полностью признал вину. Также он попросил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы и попросил прощения у всех пострадавших и сотрудников ГАИ.

Напомним, 2-го марта на трассе "Минск-Микашевичи" сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который ехал на скорости более 160 км/ч. Для этого ГАИ выставила так называемый "живой щит" из автомобилей рядовых граждан. В них и врезался Роман Ментюк. Молодой человек, создавший аварийную ситуацию, был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

