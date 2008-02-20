В Минске проходит специализированная конференция по агроэкотуризму

100 новых агроэкоусадеб будут созданы в Беларуси в этом году. Сделать акцент на въездной туризм. Это - задача номер один для их владельцев.

Новые рабочие места, приток валюты, развитие инфраструктуры и повышение культурно-образовательного уровня на селе гарантирует развитие этой сферы. Что необходимо для дальнейшего ее процветания, решали сегодня участники первой специализированной конференции. Ольга Дубовик с подробностями.

Индустрия гостеприимства. Так называет сферу своей деятельности Виктор Ерошов. За несколько лет увлечение стало профессией. Хозяин усадьбы на Витебщине кроме традиционной бани и рыбалки предлагает клиентам катание на санях и снегоходах зимой, а летом - водные аттракционы. Говорит, этот край озер - рай для экотуризма. Не случайно на Витебщине - 50 из 180 белорусских усадеб.

Среди гостей этой усадьбы пока больше белорусов. За последние два года наши сограждане стали в 2 раза чаще путешествовать по родной стране. А вот Геннадий Турицын может похвастать, что к нему заезжают и иностранцы. Хозяин усадьбы "Речная" Жабинковского района мечтает построить целую деревню на берегу реки Муховец. Туристическую. За опытом и свежими идеями приехал в Минск, на первую специализированную конференцию по агроэкотурзму.

Еще сотня новых усадеб появится во всех уголках страны в этом году. Кроме прочего, развитие агроэкотуризма будет способствовать закреплению кадров на селе.

