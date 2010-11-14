В Минске проходит Открытый чемпионат Беларуси по спортивным танцам

14 ноября пары исполняют джайв, самбу, пасадобль, румбу и ча-ча-чу. В танцевальном марафоне участвуют более 100 пар. Впервые в рамках чемпионата проходит и Кубок Европы. В нем мастерство демонстрируют спортсмены из 19 стран.

Такое крупное танцевальное событие Беларусь принимает впервые. Вечером зрители увидят показательные выступления вице-чемпионов мира и Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А 15 ноября «звезды паркета» проведут мастер-классы для наших танцоров.

Владимир Парахневич, член жюри Открытого чемпионата Беларуси по спортивным танцам:

Беларусь и наши бывшие коллеги по Советскому союзу сейчас очень хорошо и активно танцуют. И постепенно занимают доминирующее положение в Европе.

Вчера, например, в молодежи они выиграли европейскую программу, а на Кубке Европы по десяти танцам белорусы были третьими.