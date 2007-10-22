В Минске проходит месячник по уборке, благоустройству и озеленению территории

В планах озеленителей высадить около 50 тысяч деревьев.

Свой вклад в благоустройство внесли и минчане - во время субботников. 7 тысяч саженцев - результат прошедших выходных. Мэр Минска Михаил Павлов призвал всех горожан до конца месяца еще активнее поработать на благоустройстве.

Сделать так, чтобы все без исключения столичные улицы утопали в зелени - забота не только "Минскзеленстроя", но и всех горожан. Этой осенью на благоустройстве столицы активно проявили себя жители Центрального и Советского районов. Только за прошедшие выходные они высадили 4 тысячи деревьев.

100 деревьев в парке у Национальной библиотеки и еще 50 у Московского автовокзала. Это вклад горожан в озеленение центра Минска. Не отстает и периферия. Завершается зеленое оформление 2-х новостроек на улице Таежной в микрорайоне Дражня. Будет не тайга, конечно, но пышной зеленью и обильным цветением, этот уголок порадует. Высажено около 3 десятков деревьев и почти тысяча кустарников. В основном, клены, ивы и липы. Они хорошо очищают воздух от автомобильных выхлопов и неплохо приживаются в городской среде.

На этой неделе в Партизанском районе будет благоустроен и еще один двор - по улице Стахановской. Там посадка пройдет по специальной технологии. Зимой она защитит деревья от воздействия соляных смесей.

Вопросы по благоустройству минчане часто адресуют и в отдел писем Мингорисполкома. Теперь чиновники будут читать их еще более внимательно. Михаил Павлов поручил реорганизовать работу с обращениями граждан.

Мэр Минска потребовал вывести работу с обращениями граждан на качественно новый уровень. И до Нового года провести учебу специалистов в этой сфере.

