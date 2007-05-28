В Минске проходит крупнейший научный форум

28 мая в столице начала работу 19-ая международная конференция, посвящённая оптике и лазерным технологиям.Это один из представительных форумов в мире в данной области науки. За свою 40-летнюю историю, в Беларуси конференция проходит пятый раз. В ней принимает участие более 700 учёных из 40 стран мира, которые представят более тысячи докладов. Большинство выступлений подготовили российские специалисты. Белорусские учёные за пять дней конференции представят 160 докладов, что весьма существенно для Беларуси.

Конференция продлится до 1 июня. Ожидается, что 29 мая в ней примет участие Лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов.