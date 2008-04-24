В Минске проходит акция ГАИ "За безопасность движения всего поколения"

Она собрала людей, чью жизнь раз и навсегда изменил трагический случай. Это жертвы дорожно-транспортных происшествий.

Сергей Михайлович в прошлом профессиональный водитель-дальнобойщик, а ныне – рядовой автолюбитель, ездит на маленькой таврии. Несчастье застало его в пути. 12 лет назад в Мурманске он попал в аварию. Крутой спуск серпантина, внизу река. Водители подобные дороги называют зоной повышенного внимания. Неожиданно навстречу фуре выскакивает машина. Водитель попутной растерялся, остановил машину и выпрыгнул из-за руля. У Сергея Михайловича не было выбора. Теперь это его страшный сон. За спиной перелитые литры донорской крови, 5 операций. Перенести боль помогали близкие. Сейчас мужчина воспитывает внука, активно участвует в общественной жизни и крепко стоит на ногах, хоть одна из них – протез.

Галина Михайловна – инвалид 2-ой группы. В аварию попадала дважды. 25 лет назад по своей неосторожности она вышла из автобуса, прямо под колеса автомобиля. Межде тем, оптимизма у женщины не занимать. Два года назад она вновь стала жертвой ДТП, но тогда, признается, она отделалась легким испугом. Сейчас у Галины две работы. Она радуется жизни и не вылазит из-за руля своего Фиата.

ДТП на дорогах республики регистрируются ежедневно и от несчастных случаев не застрахован никто. Будь ты водителем, будь ты по ту сторону зебры. "За безопасность движения всего поколения" – так называется акция, которая в эти дни проводится в столице. Сотрудники ГАИ считают, что подобные мероприятия – лучший способ профилактики дорожно-транспортных происшествий. Завершится "благотворительное движение" концертом. Сотрудники Госавтоинспекции и белорусские звезды эстрады вручат подарки людям, чьи жизни искалечил несчастный случай на дорогах.

