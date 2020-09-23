В Минске прогнозируют самое тёплое 23 сентября за последние 15 лет

Столбики термометров поднимутся до +22℃, и это на 9 градусов выше климатической нормы. Влажность воздуха в столице будет пониженной, ветер слабый, лишь изредка осень будет щекотать порывами до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

К слову, за всю более чем полувековую историю погодных наблюдений 23 сентября в Минске чаще всего было облачным с прояснениями. Самая же холодная сентябрьская дата зафиксирована в 1996 году, когда днем температура воздуха достигла -1℃. А вот рекордный плюс был в 2003-м, тогда воздух прогрелся до +26℃.