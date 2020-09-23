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В Минске прогнозируют самое тёплое 23 сентября за последние 15 лет

23 сентября 2020 07:43
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Новости Беларуси. Бабье лето включает режим прогрева. Сегодня в Минске прогнозируется самое теплое 23 сентября за последние 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прогнозируют самое тёплое 23 сентября за последние 15 лет-1

Столбики термометров поднимутся до +22℃, и это на 9 градусов выше климатической нормы. Влажность воздуха в столице будет пониженной, ветер слабый, лишь изредка осень будет щекотать порывами до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В Минске прогнозируют самое тёплое 23 сентября за последние 15 лет-4

К слову, за всю более чем полувековую историю погодных наблюдений 23 сентября в Минске чаще всего было облачным с прояснениями. Самая же холодная сентябрьская дата зафиксирована в 1996 году, когда днем температура воздуха достигла -1℃. А вот рекордный плюс был в 2003-м, тогда воздух прогрелся до +26℃.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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