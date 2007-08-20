В Минске прогнозируют дефицит трудовых ресурсов

На численности занятых в экономике столицы отрицательно может сказаться низкий уровень рождаемости 1990-х годов.

Уже сейчас ежемесячно в среднем около 2 тысяч предприятий предоставляют в службу занятости сведения о наличии вакансий. Решать проблему можно разными способами. Один из них - привлечение к труду категории населения, которую принято называть "неблагополучными родителями".

Горе-родители ищут работу. За этот год в городские отделы трудоустройства обратились около тысячи асоциальных горожан. Самые сознательные пришли самостоятельно. Тех, у кого совесть еще совсем не проснулась, привели сотрудники милиции. К 1 августа благодаря столичной службе занятости постоянно начали работать 800 человек. В цифрах статистики это - 91% от общего количества нуждающихся. Пока это самый высокий показатель по стране. Средний результат по республике - 75%.

Всего столичные суды вынесли более 2 тысяч постановлений о принудительном трудоустройстве неблагополучных родителей. На столичных предприятиях для них забронировали 550 рабочих мест. Вот только желанием трудиться такие горожане не горят. Некоторые из них, получив направление на работу, исчезают в неизвестном направлении. Другие отказываются работать по медицинским показаниям.

Между тем, Минск остро нуждается в рабочих руках. На предприятиях 25 тысяч вакансий. Большинство - по рабочим специальностям.

В целом же, уровень регистрируемой безработицы в Минске в этом году меньше 0,5% по отношению к уровню экономически активного населения. Уровень занятых трудовых ресурсов - 77%.