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В Минске продолжается судебный процесс по делу участника беспорядков 19 декабря Никиты Лиховида

23 марта 2011 15:10
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23 марта были заслушаны показания 12 потерпевших сотрудников милиции, накануне опрошены еще 11 человек. Планируется, что суду продемонстрируют видеозаписи действий Лиховида у Дома Правительства. Сам подсудимый факт участия в массовых беспорядках признал частично.

Напомним, активист движения «За свободу» был задержан 19 декабря на площади Независимости. По 293-й статье уголовного кодекса Беларуси ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В суде Партизанского района Минска также присутствуют наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной.

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