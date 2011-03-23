В Минске продолжается судебный процесс по делу участника беспорядков 19 декабря Никиты Лиховида

23 марта были заслушаны показания 12 потерпевших сотрудников милиции, накануне опрошены еще 11 человек. Планируется, что суду продемонстрируют видеозаписи действий Лиховида у Дома Правительства. Сам подсудимый факт участия в массовых беспорядках признал частично.

Напомним, активист движения «За свободу» был задержан 19 декабря на площади Независимости. По 293-й статье уголовного кодекса Беларуси ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В суде Партизанского района Минска также присутствуют наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, приглашенные белорусской стороной.