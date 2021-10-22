В Минске продолжается сезон ярмарок. До какого числа будут работать площадки?

Новости Беларуси. В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На главной площадке у «Чижовка-Арены» за 10 выходных дней продано более 340 тонн плодоовощной продукции.

В лидерах традиционно картофель, на него приходится едва ли не половина всех реализованных овощей – более 140 тонн. Следующими по популярности идут морковь, яблоки, свекла, лук и капуста. Любители свежей рыбы купили около 31 тонны. Общий товарооборот ярмарки составил миллион 915 тысяч рублей. Свою продукцию в Минск в течение первого месяца привозили без малого 3 000 продавцов. Ярмарки в столице продолжатся по 14 ноября включительно, в том числе и в эти выходные (23 и 24 октября).