В Минске продолжается Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента Беларуси

Накануне состоялись первые игры. Победный старт взяла команда главы государства. Наша дружина обыграла австрийцев со счетом 10:5. Пятого января ледовые баталии продолжаются во Дворце спорта – белорусы сражаются со сборной Германии.

Другой сильный игрок – это, несомненно, россияне. Они очень неплохо сыграли с украинцами. Триколор оказался сильнее жовто-блакитных втрое. Встреча закончилась со счетом 9:3.

Эти две команды – Беларусь и Россия, скорее всего, и окажутся главными претендентами на финальную встречу.

Россияне в Ледовом дворце на Притыцкого сражаются со швейцарцами. А во Дворце спорта закончился уже первый период поединка между командой Президента Беларуси и ледовой дружиной Германии. Счет – 4:0 в нашу пользу.

Надо отметить, что Рождественский турнир всегда славился неординарными ходами, неординарными личностями, хоккеистами. Накануне мы пообщались с участниками команд как с белорусской, так и с австрийской стороны. А также зрителями.

Андрей Ковалев, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

Из года в год команды молодеют. Все привозят более профессиональных хоккеистов. Уровень с каждым годом растет.

Эльмар Бойгер, нападающий сборной команды Германии:

Хочется отметить великолепный уровень организации турнира. Мы действительно получаем удовольствие от участия в этих соревнованиях.

Белорусская команда очень сильная. Но мы постараемся сегодня сделать все возможное, чтобы хорошо сыграть.

Владимир Копать, защитник команды Президента Республики Беларусь:

Хотим победить, показать хороший хоккей, порадовать болельщиков.

Зритель:

Есть на что посмотреть, поболеть, получить удовольствие. Это не только спортивное, но и зрелищное мероприятие.

Зритель:

Дело в том, что любительская игра даже лучше, чем профессиональная. Ведь профессионалы за что-то борются, а любители играют в свое удовольствие.

Пять раз кубок Рождественского турнира оставался в Беларуси и один раз уезжал в Россию. Как будет в этом году не знает никто. Это решит спортивная борьба.

Финальный поединок состоится в спортивном комплексе «Минск-Арена» седьмого января, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Там же пройдет схватка за третье место.

А. Лукашенко открыл Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси