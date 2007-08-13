В Минске продолжается международный "медовый" фестиваль

На главной спортивной площадке страны - Минском дворце спорта - продолжается международный фестиваль "Медовый спас - 2007". В нём принимают участие Минский Свято-Елисаветинский монастырь, пчеловоды из Беларуси, России и Украины. В программе фестиваля - благотворительные акции, дегустация и ярмарка меда, выставка продуктов пчеловодства. В рамках фестиваля проводится культурно-оздоровительная программа для детей и взрослых, а так же фотовыставка.