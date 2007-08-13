Прямой эфир

В Минске продолжается международный "медовый" фестиваль

13 августа 2007 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На главной спортивной площадке страны - Минском дворце спорта - продолжается международный фестиваль "Медовый спас - 2007". В нём принимают участие Минский Свято-Елисаветинский монастырь, пчеловоды из Беларуси, России и Украины. В программе фестиваля - благотворительные акции, дегустация и ярмарка меда, выставка продуктов пчеловодства. В рамках фестиваля проводится культурно-оздоровительная программа для детей и взрослых, а так же фотовыставка.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 августа 2007 14:54

Активно ведется профилактика нарушений правил дорожного движения

13 августа 2007 14:53

Ремонт вокзала

13 августа 2007 14:53

Археологические находки "чёрных копателей" - на благо науки и истории