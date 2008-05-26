В Минске продемонстрировали возможности нового центра управления перевозками

1,5 триллиона рублей планируется израсходовать на новые вагоны, современное диспетчерское оборудование и модернизацию стальных магистралей.

У белорусской железной дороги теперь есть свой ЦУП. Правда, здесь управляют не полетами, а перевозками. Движение каждого состава отслеживают в режиме реального времени. И в случае необходимости специалисты смогут оперативно перераспределить транспортные потоки.



Аналогии с космическим центром управления не случайны. Здесь достаточное сложное оборудование, и даже специалист без соответствующей подготовки во всех нюансах не разберется. Поэтому железнодорожники хотят исключить влияние человеческого фактора.



Новая система, по словам разработчиков, позволит не только оптимизировать систему железнодорожных перевозок, но и сократить эксплуатационные расходы. Грузы сейчас необходимо доставлять заказчику как можно быстрее. По крайней мере, быстрее конкурентов.



Белорусская железная дорога неактивно участвует в проектах, в реализации которых сама и заинтересована. Например, грузовые вагоны и контейнеры пока закупают за пределами страны. Создание новых производств позволит не только обеспечить свои потребности, но и продавать их за рубеж.



Некоторые инновационные проекты, предлагаемые БЖД, являются долгосрочными. Работа на отдаленную перспективу – это непозволительная роскошь. Приоритет необходимо отдавать тем проектам, которые уже через несколько лет дадут значительный экономический эффект.