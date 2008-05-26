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В Минске продемонстрировали возможности нового центра управления перевозками

26 мая 2008 16:49
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1,5 триллиона рублей планируется израсходовать на новые вагоны, современное диспетчерское оборудование и модернизацию стальных магистралей.

У белорусской железной дороги теперь есть свой ЦУП. Правда, здесь управляют не полетами, а перевозками. Движение каждого состава отслеживают в режиме реального времени. И в случае необходимости специалисты смогут оперативно перераспределить транспортные потоки.

Аналогии с космическим центром управления не случайны. Здесь достаточное сложное оборудование, и даже специалист без соответствующей подготовки во всех нюансах не разберется. Поэтому железнодорожники хотят исключить влияние человеческого фактора.

Новая система, по словам разработчиков, позволит не только оптимизировать систему железнодорожных перевозок, но и сократить эксплуатационные расходы. Грузы сейчас необходимо доставлять заказчику как можно быстрее. По крайней мере, быстрее конкурентов.  

Белорусская железная дорога неактивно участвует в проектах, в реализации которых сама и заинтересована. Например, грузовые вагоны и контейнеры пока закупают за пределами страны. Создание новых производств позволит не только обеспечить свои потребности, но и продавать их за рубеж.

Некоторые инновационные проекты, предлагаемые БЖД, являются долгосрочными. Работа на отдаленную перспективу – это непозволительная роскошь. Приоритет необходимо отдавать тем проектам, которые уже через несколько лет дадут значительный экономический эффект.

# общество

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