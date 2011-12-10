В Минске презентовали новую книгу для детей Натальи Игнатенко

Новости Беларуси, Минск. Белорусская поэтесса Наталья Игнатенко представила свою очередную книгу. Новую сказку для детей она подарила сегодня учащимся одной из минских гимназий.

История о двух братьях, попадающих в страну к снежной королеве, не оставила равнодушными ни детей, ни их родителей. Стихотворения для малышей поэтесса пишет уже не первый год. Постоянно путешествуя, материал для книг она собирает из собственных поездок. Большинство ее сказок уже переведены на белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Игнатенко, поэтесса:

Наши дети – очень искренние. Они верят в чудеса, они хотят сделать мир лучше. Они очень правильно и эмоционально реагируют на все. И судя по их молчанию и любопытству, я им угодила.