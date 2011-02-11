В Минске представили книгу военного журналиста Ларисы Кучеровой об оперативной работе КГБ в Афганистан

На вечер-реквием, посвященный памятной дате, предстоящей годовщине вывода советских войск из Афганистана, пригласили и реальных героев книги.

В 80-ые годы минувшего века Афганистан был полем боя не только вооруженных сил и политических систем, но еще и спецслужб многих стран мира. В том числе, и белорусских. А вот сведения об оперативной работе КГБ в Афганистане и сегодня, по понятным причинам, засекречены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хоть подробности деятельности наших органов безопасности в Афганистане отрывочны и в открытой печати не обсуждаются, ей все же удалось снять гриф секретности со многих спецопераций.

Лариса Кучерова, писатель, журналист:

Точкой отсчета у меня стал первый очерк о ветеране КГБ, который служил в Афганистане.

Белорусский журналист Лариса Кучерова книгу «КГБ в Афганистане» создавала в плотном контакте с нашими органами. Тут и неведомые прежде читателю оперативные разработки и силовые операции, и боевая работа отрядов специального назначения, и охота за караванами с оружием. Словом, книга, действительно, заполняет большинство «белых пятен».

Лариса Кучерова, писатель, журналист:

Львиная доля того, что книга была написана и создана, принадлежит героям моих очерков. Они настолько детально мне рассказывали, настолько помогали в написании, поверили мне, как автору.

Участников событий «неоконченной войны» на вечере собралось немало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Среди них, и герои книги Ларисы Кучеровой – ветераны КГБ. В основе – именно их развернутые интервью.

Валентин Симирский, почетный сотрудник Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Я рассказал о тех людях, с кем мне приходилось работать, о тех оперативных работниках, которые погибли, и память о которых должна быть увековечена.

Владимир Гарькавый, полковник Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в отставке:

Шестерых солдат мне удалось спасти. Вытащил из зиндонов. Проводил переговоры.

Каждый из участников вечера быть здесь считает своим долгом. И все же чаще они вспоминают о светлых моментах. Пусть и совсем не в светлый период.

Александр Челышков, председатель совета воинов-интернационалистов Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Повод еще раз вспомнить о тех годах, которые пройдены. Встретиться с друзьями, с которыми приходилось вместе служить.

Разумеется, это мероприятие – в первую очередь дань памяти тем, кто не вернулся из Афганистана. Реквием воинам-интернационалистам. И прозвучит он еще далеко не один раз.