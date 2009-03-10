В Минске предотвращено заказное убийство

Директор коммерческой фирмы решил избавиться от компаньона по бизнесу с помощью киллера. За физическую расправу назначил вознаграждение в 15 тысяч долларов.

Правда на заманчивое предложение откликнулись правоохранители и отправили на сделку законспирированного сотрудника. Заказчик что называется "клюнул". На первой же встрече оперативник получил аванс в 500 долларов, информацию о жертве и фотографию. Чтобы убедить бизнесмена в серьезности намерений, правоохранители разработали целую многоходовую комбинацию. В итоге окончательный расчет назначили на автостоянке у кафе на трассе Минск-Дзержинск. Здесь киллер в погонах показал заказчику даже фотографии, якобы сделанные на месте убийства.

Вообще для Беларуси заказные убийства не свойственны. И раскрываются эти редкие преступления почти в 100% случаев. Более того, у нас скорее могут напугать, чем заказать. В прошлом году в столице был задержан псевдокиллер. Мужчина выслеживал хозяев дорогих иномарок. Говорил, что его наняли для убийства владельца, и предлагал состоятельным минчанам выкупить жизнь. За 3 месяца мошеннику удалось таким образом заработать около 10 тысяч долларов.

Если вас не устраивает начальник или партнер по бизнесу – это еще не повод хвататься за оружие. В нашем случае, заказчику грозит до 25-ти лет тюремного заключения. Так что узнать, стоили эти деньги свободы или нет, времени у него будет предостаточно.