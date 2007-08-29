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В Минске появятся профессиональные гувернеры для дошкольников

29 августа 2007 14:08
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Родители дошкольников в скором времени смогут пользоваться услугами профессионального педагога-гувернера.

В Министерстве образования разрабатывает соответствующий нормативный документ. Здесь считают, что такие услуги будут пользоваться большим спросом. Согласно опросу, проведенному в детсадах, многие родители хотели бы пригласить к себе в дом профессионала-воспитателя из детского сада, а не искать няню по газетным объявлениям.

Услуга будет платной. Родители заключат договор, где будут оговорены все вопросы воспитания ребенка на дому: цена, время, форма занятий и другие моменты. Планируется, что уже в начале сентября разработанный пакет документов будет представлен на рассмотрение в Совет Министров.

# общество

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