В Минске появятся магистральные каркасные улицы, которые позволят беспрепятственно выехать на МКАД

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома.

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома:

В настоящее время спланирована работа по ремонту дорог на ближайшие 10 лет. Так, будут построены магистральные каркасные улицы, которые позволят беспрепятственно выехать на МКАД. На ул. Маяковского будет 8 полос вместо существующих 4. Эти полосы будут идти от Лошицы до центра города. Аналогичным образом по пр. Держинского — от центра города до МКАД. По ул. Тимирязева — от ул. М. Танка до рынка «Ждановичи». Долгиновский тракт, к работе над которым мы уже приступили, будет идти от центра и выходить за пределы города. Ведется реконструкция Партизанского проспекта: в этом году будет реконструировано еще два участка.

Через эти каркасные улицы будет обеспечено движение транспорта как в центральную часть города, так и из центральной части города на выезд. Чтобы не создавать заторов на пересечении этих магистральных улиц с прилегающими улицами, идет строительство многоуровневых развязок. К 2014 году их планируется построить 10, а до 2020 года — около 12.

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального и текущего ремонта дорог в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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