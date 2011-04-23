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В Минске появятся экопарковки

23 апреля 2011 15:42
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением ГПО «Минское жилищное хозяйство».

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское жилищное хозяйство»:
В Минске в этом году будет оборудовано 2500 парковочных мест. Планируется внедрение экопарковок. С виду она представляет собой обычный газон, у земли устанавливается жесткая полимерная решетка. Такая технология позволит сохранить экологию на дворовых территориях и даст возможность оборудовать дополнительные парковочные места. Фактически это будет газон, который не будут портить колеса машин, то есть не будут нарушаться земляной и травяной покровы. Такие парковки делать дешевле, чем парковки из асфальта.

Фото. Экопарковка в Минске

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# общество

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