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В Минске появятся цветочные часы

28 августа 2007 12:22
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Цветочные часы смонтируют возле здания Минской городской ратуши к Дню города.

Установка конструкции уже идет полным ходом. Электронный часовой механизм установят на бетонной подушке и закроют его специальной решеткой. Циферблат украсят цветами. Чтобы не создавать помех для движения стрелок подобрали низкорослые сорта - бегония и цинерария.

Такие цветочные хронометры есть во многих европейских странах. В Минске подобную композицию смонтируют впервые. Единственный её недостаток - ограниченное время эксплуатации: радовать горожан оригинальные часы будут только в дни торжеств.

# общество

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