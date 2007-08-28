В Минске появятся цветочные часы

Цветочные часы смонтируют возле здания Минской городской ратуши к Дню города.

Установка конструкции уже идет полным ходом. Электронный часовой механизм установят на бетонной подушке и закроют его специальной решеткой. Циферблат украсят цветами. Чтобы не создавать помех для движения стрелок подобрали низкорослые сорта - бегония и цинерария.

Такие цветочные хронометры есть во многих европейских странах. В Минске подобную композицию смонтируют впервые. Единственный её недостаток - ограниченное время эксплуатации: радовать горожан оригинальные часы будут только в дни торжеств.

