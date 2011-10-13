В Минске появятся аудио-гиды для интуристов

К электронному устройству прилагается небольшой буклет с картой и кратким описанием экскурсий.
Со временем такими аудио-гидами оснастят экскурсионные автобусы. А уже в ноябре гости белорусской столицы смогут приобрести специальный карманный путеводитель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Елена Плис, директор Информационно-туристского центра «Минск»:
Путеводитель по городу Минску карманного формата, что очень удобно в использовании. В нем будет много различных разделов, которые будут интересны гостю столицы: досуг, питание, музеи, развлечения.