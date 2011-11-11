В Минске появятся 14 временных хранилищ, где будет складироваться собранный снег

Новости Беларуси, Минск. Кроме того, для борьбы с гололедицей заготовят 65 тысяч кубометров песчано-соляной смеси и 14 тысяч тонн соли.

Первый снег не станет для коммунальщиков неожиданностью. Более 700 спецмашин уже ждут своей очереди, чтобы выйти на борьбу со снежной стихией, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора по текущему содержанию и ремонту ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Определены 14 площадок для временного складирования снега в Минске. Все эти площадки согласованы с Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Владмир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Всего в наличии уборочной техники 153 тракта со щеткой, 20 погрузчиков и 27 комплексных машин по уборке территории.