В Минске появится «детский сад» для пожилых людей

Родственники будут привозить их утром и забирать вечером.
К тому же, в рамках программы «Пожилые – старикам» пенсионеры получат возможность подрабатывать сиделками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Комитет по труду, занятости и социальной защите совместно с территориальными центрами обслуживания населения планирует вести работу по приему на работу пенсионеров в качестве сиделок и работников социальной службы для оказания помощи пожилым жителям города Минска.
Дополнительно мы поможем людям пенсионного возраста иметь дополнительную заработную плату к своей пенсии.