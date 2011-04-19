В Минске появится «детский сад» для пожилых людей

Социальному проекту дадут старт на улице Берестянской. Уже в ближайшее время в дневном стационаре бабушкам и дедушкам предоставят полноценный комплекс соцуслуг, программу развлечений и список кружков по интересам.

Родственники будут привозить их утром и забирать вечером.

К тому же, в рамках программы «Пожилые – старикам» пенсионеры получат возможность подрабатывать сиделками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Комитет по труду, занятости и социальной защите совместно с территориальными центрами обслуживания населения планирует вести работу по приему на работу пенсионеров в качестве сиделок и работников социальной службы для оказания помощи пожилым жителям города Минска.

Дополнительно мы поможем людям пенсионного возраста иметь дополнительную заработную плату к своей пенсии.