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В Минске появится банкомат для инвалидов-колясочников

29 августа 2011 19:02
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Подобный аппарат станет первым не только в Минске, но и республике.

Расположится железная копилка на перекрестке улиц Ботанической и Долгобродской, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Он отличается от привычных банкоматов тем, что человек в коляске можем свободно подъехать к нему по пандусу с поручнем. Банкомат расположен ниже и сделан так, что человеку, сидящему в коляске, удобнее им пользоваться.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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