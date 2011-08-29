В Минске появится банкомат для инвалидов-колясочников

Подобный аппарат станет первым не только в Минске, но и республике.

Расположится железная копилка на перекрестке улиц Ботанической и Долгобродской, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Он отличается от привычных банкоматов тем, что человек в коляске можем свободно подъехать к нему по пандусу с поручнем. Банкомат расположен ниже и сделан так, что человеку, сидящему в коляске, удобнее им пользоваться.