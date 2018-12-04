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В Минске появится 15 новых остановок

04 декабря 2018 19:48
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Новости Беларуси. Для удобства пассажиров. В столице появится как минимум 15 новых остановок,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появится 15 новых остановок-1

После анализа дорожных условий города и учёта пожеланий минчан составили список необходимых остановочных пунктов. Пока в нём порядка 18 остановок для троллейбусов и автобусов и десяток -для трамваев.

Строительство начнётся в 2019 году. Порядок будет зависеть от финансирования. Ведь где-то нужен только павильон для остановки, а где-то целый комплекс работ, включающий оборудование дорожных карманов, светофора и электронного табло.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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