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В Минске появился памятник кирпичу

07 августа 2010 12:41
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Полутораметровый гигант — символ надежности и долговечности — весом в 600 килограммов из белого мрамора был разработан профессиональными художниками.

Но каким он должен быть и что символизировать, решали строители. Полюбоваться произведением современного искусства собралось около тысячи человек.

Игорь Васиельев, директор Минского комбината силикатных изделий:
Кирпич может символизировать строительный материал — семьи, где всё складывается по кирпичу, жильё по кирпичику и так далее. Мы считаем этот памятный знак символом прошлого и будущего строительства жизни и судьбы каждого человека на нашей планете.

# общество # Памятники Минска # Фотофакт

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