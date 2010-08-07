В Минске появился памятник кирпичу

Полутораметровый гигант — символ надежности и долговечности — весом в 600 килограммов из белого мрамора был разработан профессиональными художниками.

Но каким он должен быть и что символизировать, решали строители. Полюбоваться произведением современного искусства собралось около тысячи человек.

Игорь Васиельев, директор Минского комбината силикатных изделий:

Кирпич может символизировать строительный материал — семьи, где всё складывается по кирпичу, жильё по кирпичику и так далее. Мы считаем этот памятный знак символом прошлого и будущего строительства жизни и судьбы каждого человека на нашей планете.