В Минске появились новые улицы и скверы

Решением Мингорисполкома ранее безымянным улицам, скверам и микрорайонам Минска присвоены названия.

Отныне Степановским садом будет называться сквер на пересечении улиц Киселева и Старовиленской, а Сторожевским стане сквер в границах проспекта Машерова и улицы Сторожевской. Между Воронянского и Левкова теперь появился сквер Сеножаны. Скверу вдоль Слепянской водной системы между улицами Судмалиса, Планерной, Партизанским проспектом и переулком Клумова присвоено название Антоновский парк, скверу между улицами Ленинградской, Свердлова и Кирова присвоено название Михайловский сквер. Парком Тиволи будет называться зелёная зона в границах улиц Притыцкого, Глебки и Матусевича. Площадка между Червякова и Старовиленском трактом будет называться Переспенский сквер.

Проектируемые микрорайоны белорусской столицы получат исторические названия. Микрорайон под рабочим названием "Дружба" планируется назвать "Брилевичи". Жилая застройка в районе бывшего военного городка за "Уручьем" на проспекте Независимости стала "Великим лесом", микрорайону в районе проспекта Победителей будет присвоено название "Ржавец", а рабочее название микрорайона "Масюковщина" поменяется на "Домбровку".