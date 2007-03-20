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В Минске появились новые улицы и скверы

20 марта 2007 12:01
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Решением Мингорисполкома ранее безымянным улицам, скверам и микрорайонам Минска присвоены названия.

Отныне Степановским садом будет называться сквер на пересечении улиц  Киселева и Старовиленской, а Сторожевским стане сквер в границах проспекта   Машерова и улицы Сторожевской. Между Воронянского и Левкова теперь появился сквер Сеножаны. Скверу вдоль Слепянской водной системы между улицами Судмалиса, Планерной, Партизанским проспектом и переулком Клумова присвоено название Антоновский  парк, скверу между улицами Ленинградской, Свердлова и Кирова присвоено название Михайловский сквер. Парком Тиволи будет называться зелёная зона в границах улиц Притыцкого, Глебки и Матусевича. Площадка между Червякова и Старовиленском трактом будет называться Переспенский сквер.

Проектируемые микрорайоны белорусской столицы получат исторические названия. Микрорайон  под рабочим названием "Дружба" планируется назвать "Брилевичи". Жилая застройка в районе бывшего военного городка за "Уручьем" на проспекте Независимости стала "Великим  лесом", микрорайону в районе проспекта Победителей  будет присвоено название "Ржавец", а рабочее название микрорайона "Масюковщина" поменяется на "Домбровку".

# общество

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