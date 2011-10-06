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В Минске появилась бесплатная городская газета

06 октября 2011 14:21
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Информационный еженедельник будут издавать на базе «Вечернего Минска» и распространять по четвергам через районные администрации.

Сегодня вышел первый выпуск тиражом 50 тысяч экземпляров. Также «Вечёрку» бесплатно предложат в крупных торговых центрах города. К концу месяца стенды с газетой появятся и в метро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Со следующего года тираж увеличат до 100 тысяч, а к распространению подключат социальные объекты — поликлиники, студенческие общежития, гостиницы и парикмахерские.

Николай Атрахович, главный редактор газеты «Вечерний Минск»:
Аудитория газета поменялась. Сегодня нас будут читать и молодые, и люди среднего возраста, и пожилые. Газета стала такой, какой она будет интересная каждому. Бесплатная городская газета — это признак цивилизованного европейского города, цивилизованной столицы. Это было уже во многих городах, теперь есть и у нас.

# общество

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