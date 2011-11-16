В Минске построят завод по получению биогаза из жидких коммунальных отходов

Новости Беларуси, Минск. Контракт на реализацию этого проекта с австрийским концерном «Штрабаг» был подписан 16 ноября. Новая технология позволит извлекать из мусора тепло и электричество.

Выбор партнера белорусской стороной неслучаен. Концерн широко известен на европейском рынке и уже зарекомендовал себя в Беларуси. Похожий комплекс успешно работает в Бресте.

Визит в мэрии хотя и проходил строго по протоколу, но напоминал больше встречу давних партнеров. Подписанию этого масштабного проекта предшествовали основательные переговоры. Специально для реализации этой идеи в начале года в Минске открыли совместное предприятие.

Герхард Штраймель, управляющий директор компании «SТRABAG AG» (Германия):

Мы сотрудничаем с десятками стран мира. Из опыта можем сказать, что в Беларуси очень приятно вести бизнес. Чувствуется надежное партнерство. Поэтому мы рассматриваем возможность новых проектов.

Место строительной площадки определили в промзоне «Шабаны» на Минской станции аэрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биогазовые установки на очистных сооружениях будут работать как живой организм. Сточные воды, осадки, бытовые отходы переработают в биогаз. Далее специальные установки будут генерировать электроэнергию примерно в таком объеме, что можно было бы полностью обеспечить теплом небольшой райцентр.

Эдуард Зотов, генеральный директор ГПО «Коммунальное хозяйство Мингорисполкома»:

Это дает нам дополнительный экономический эффект – порядка 1,5 млрд рублей в год.

Дальнейшее развитие данной технологии позволит нам перейти вообще к безотходному производству.

Компания обладает уникальной технологией по переработке мусора. Ее рыночная стоимость – миллиард долларов. Пилотный для Беларуси проект уже успешно работает в Бресте. По договоренности на высшем уровне, завод строили «под ключ» и иностранная сторона безвозмездно передала Беларуси уникальные технологии.

Александр Делесевич, директор КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод»:

С начала года получено за счет переработанного биогаза порядка 6 миллионов киловатт часов электроэнергии, которая пошла как на собственные нужды предприятия, так и на реализацию в сети «Брестэнерго».

Получаемый в процессе переработки ила и осадков сточных вод газ метан имеет высокую степень очистки. Это позволяет замещать поступающее из России «голубое топливо».

Из отходов можно получать пластмассу, металл и даже удобрения.

Возведение этого предприятия – прямое поручение президента. В июне нынешнего года глава государства во время рабочей поездки по Брестской области лично оценил, как работает предприятие с запуском второй очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот пилотный проект стал образцом для всех регионов. Ожидается, что в Беларуси появится несколько таких предприятий.