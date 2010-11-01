В Минске построят аквапарк. Его архитектурный проект утвердило правительство

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят по проспекту Победителей у водохранилища «Дрозды» за бюджетные средства с привлечением кредитных ресурсов.

В аквапарке, который будет работать круглый год, будет семь основных горок. Большой бассейн украсят водопады, фонтаны и гейзеры. На верхней террасе аквапарка разместят волновой бассейн с пляжем, детский бассейн-лягушатник с игровым городком, аттракционы. Появятся кафе, места для отдыха, фуршетов и танцев. Кроме того, посетителям предложат оздоровительный SPA-комплекс и фитнес-центр. Летом за один день аквапарк смогут посетить до 4,5 тысяч человек. Первых посетителей ждут в 2012 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».