В Минске порядка двух десятков застройщиков могут лишиться лицензий за антисанитарию на стройплощадках

За беспорядок на объектах должностей могут лишиться и три руководителя строительных организаций.

С начала марта инспекторы проверили более 1300 объектов. На каждом третьем ситуация оставляет желать лучшего. Основные претензии — к соблюдению техники безопасности, организации быта рабочих.

Ещё одна проблема — грязь со стройплощадок, которая разносится по городским улицам.

Владимир Куткович, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Отсутствует площадка для очистки колес: грязь выносится на проезжую часть, улицы загрязняются. Минск считается одним из самых красивых городов Европы, поэтому состояние строительных площадок влияет на облик города.