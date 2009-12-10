В Минске попробовали включить Новый год

Вечером в столице на несколько минут зажгли праздничную иллюминацию и гирлянды на девяти зимних красавицах.

Их работа – за кулисами елочной жизни. Но вот если главная зимняя красавица не зажжется, когда ее попросят – спрос будет с них, электриков. Каркас, гирлянды и прожекторы, на Октябрьской площади кропотливо устанавливали целый месяц. Сегодня каждый провод длиной 35 метров проверили в последний раз.

Евгений Черницкий, электрик:

– Сегодня ответственный день. Ведь сегодня все минчане увидят нашу работу. И мы будем гордиться.

Остальные восемь главных елок страны, уже готовы к испытаниям на прочность. Как и вся иллюминация города. Кстати, многие его проспекты и улицы, в этом году зажгутся по-новому. Со спортивным интересом к празднику отнеслись на проспекте Победителей. Здесь включат новую световую фигуру из олимпийских колец.

Когда город наполнился новогодним светом – минчане почувствовали другую атмосферу. Причем не только из-за выпавшего недавно снега. Главная елка на Октябрьской озарилась не только яркими гирляндами, но и фотовспышками. Минчане впервые увидели, какой будет столица в новый год. Преимущественно синие и розовые оттенки. Причем, гореть город будет экономно. В световом оформлении использовали энергосберегающие лампы, которые потребляют в 10 раз меньше энергии.

Проверка прошла успешно. Все минчане могут вздохнуть спокойно. Никаких коротких замыканий в настроении. И сплошной заряд позитивом. Всерьез и надолго яркие огни большого праздника включат перед Рождеством и не выключат уже до самого Старого нового года.