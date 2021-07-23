Прямой эфир

В Минске полный курс вакцинации от коронавируса прошли 190 тысяч человек

23 июля 2021 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Надежная защита от вируса. В Минске полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 190 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске полный курс вакцинации от коронавируса прошли 190 тысяч человек-1

Лидер по вакцинации – сотрудники медицинских учреждений. Укол получили почти 3/4 всех медработников. Привито и более 22 % пенсионеров. Сейчас для вакцинации используется препарат российского производства.

«Это всё-таки процент не просто так придуманный». Когда вырабатывается коллективный иммунитет к коронавирусу?

В Минске полный курс вакцинации от коронавируса прошли 190 тысяч человек-4

Сделать прививку от коронавируса в Минске можно в 40 учреждениях здравоохранения и 28 крупных торговых точках города. У работников крупных предприятий есть возможность привиться в своих организациях. Также организована работа выездных медицинских бригад.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?
23 июля 2021 14:45

Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?

«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей
23 июля 2021 14:41

«Бируте подсказала: нужно сделать поцелуй». Александр Солодуха рассказал о дуэте с литовской певицей

Алексей Дзермант: белорусскому народу нужно держаться своего выбора, показывать пример украинским братьям
23 июля 2021 14:38

Алексей Дзермант: белорусскому народу нужно держаться своего выбора, показывать пример украинским братьям