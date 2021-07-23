В Минске полный курс вакцинации от коронавируса прошли 190 тысяч человек

Новости Беларуси. Надежная защита от вируса. В Минске полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 190 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Надежная защита от вируса. В Минске полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 190 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Лидер по вакцинации – сотрудники медицинских учреждений. Укол получили почти 3/4 всех медработников. Привито и более 22 % пенсионеров. Сейчас для вакцинации используется препарат российского производства.
«Это всё-таки процент не просто так придуманный». Когда вырабатывается коллективный иммунитет к коронавирусу?
Сделать прививку от коронавируса в Минске можно в 40 учреждениях здравоохранения и 28 крупных торговых точках города. У работников крупных предприятий есть возможность привиться в своих организациях. Также организована работа выездных медицинских бригад.