В Минске показали мобильное будущее – LTI – новый стандарт связи для сотовых телефонов

Его представил провайдер коммуникационных услуг НОКИА СИМЕНС НЕТВОРКС.

Компания входит в тройку мировых лидеров телекоммуникационной отрасли и осуществляет деятельность более чем в 150 странах. В каждую мобильную трубку новый стандарт связи принесет высокоскоростной и недорогой доступ в Интернет, благодаря чему можно пользоваться самыми современными услугами GSM-операторов.

Лучше качество связи. Выше скорость передачи данных, мобильное телевидение высокой четкости. И это далеко не полный список преимуществ сетей стандарта LTI. NOKIA SIEMENS NETWORKS представила оборудование, которое делает мобильную сеть широкополосным доступом в Интернет. Максимальная скорость скачивания данных достигает 173 Мбит/с, а в обратном направлении – 58.

Одна из целей стандарта LTI – снизить стоимость каждого переданного бита информации. Это позволит операторам предоставлять больше услуг по доступным ценам. На руках у белорусов 7,5 миллионов мобильников. Это значит, бум подключений заканчивается, и акцент надо делать на технический прогресс – улучшение и расширение дополнительных услуг. Стандарт связи нового поколения открывает для GSM-операторов поистине невиданные доселе горизонты.

Ожидается, что строительство коммерческих LTI-сетей начнется уже в следующем году, а их широкое предоставление услуг на их основе – в 2010-м. Еще через год – LTI станет главным протоколом связи четвертого поколения, и им будут пользоваться более чем 32 миллиона абонентов по всему миру. В их могут быть и белорусы.

