В Минске подвели итоги переписи населения

В кампании приняли участие почти 98,5% столичных жителей.

В Заводском и Ленинском районах — все без исключения. Переписчики помимо отведенных официальных 11 дней до конца октября посетили минчан повторно. Однако некоторые горожане так и не вписали свое имя в историю страны.

Жанна Бирич, начальник главного статистического управления Минска: «Люди, не обосновывая это ничем, просто не захотели переписываться, даже просто пускать к себе в дом. Это был частный сектор, это были индивидуальные застройщики. Но в Минске больше всего населения, поэтому сложно было переписать, несмотря на большое число переписчиков».