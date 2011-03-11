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В Минске подвели итоги конкурса «Женщина года»

11 марта 2011 19:11
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Самых предприимчивых и милосердных женщин Беларуси сегодня чествовали в столице. Именно эти критерии стали решающими для жюри конкурса «Женщина года».

Форум проходил в третий раз и уже стал традицией. Претенденток на победу в этом году было 62, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И каждая по-своему выдающаяся.

К примеру, «За лидерство и успешное руководство» хрустальный кубок получила директор Белгосцирка, Татьяна Бондарчук. А «За достижение в воспитании детей» – Маргарита Кундикова, которая вырастила 32 ребенка.

Татьяна Бондарчук, директор Белорусского государственного цирка:
Я очень благодарна, не ожидала. Это правда, что я лидер.
Подняли громадину из руин. Уже не цирк. Уже целая империя циркового искусства.
Спасибо и Президенту, и Правительству, и родине.

Маргарита Кундикова, многодетная мать:
Это, наверное, признание не меня одной, а именно моей семьи, потому что рассматривать меня отдельно от семьи не получится.

# общество

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