В Минске подвели итоги конкурса "Лучший в строительной отрасли-2006"

Лауреатами стали известные белорусские строительные, проектные, научно-исследовательские и инженерные организации.

Награды в шести номинациях им вручали представители союза строителей.

Имена этих номинантов назовут немногие, зато их творения знают все. Национальная библиотека и подземный комплекс "Столица", признанные лучшими объектами 2006 года, строились силами их организаций.

Диплом в номинации "Технология года" директору одного из строительных предприятий Владимиру Дубровскому принесла особая разработка по гидроизоляции. После награждения в расписании Владимира Викторовича - повторение пройденного. Чашу бассейна для Минского Дворца водного спорта организация Владимира Викторовича построила к Олимпиаде 2004 года - здесь тренировались олимпийцы. Своей работой специалист доволен до сих пор. На счету предприятия сотни построенных и реконструируемых объектов: от фонтана у Дворца республики до спортивного комплекса в деревне Александрия. На счету компании одиннадцати запатентованных научных разработок, причем, не только по водоупорным материалам.

Впрочем, напомнить о себе во Дворце водного спорта Владимир Викторович намерен очень скоро. На месте кратера рядом с дворцом скоро возведут аквапарк. Специалист уже готов предложить свое участие. А там, возможно, его имя вспомнят и на конкурсе "Лучший в строительстве-2007".