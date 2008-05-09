В Минске по традиции народные гуляния развернулись в каждом районе

После полудня торжества переместились в городские парки и скверы. Ну а эпицентром стала площадка у Национальной библиотеки.

В этот день хиты, когда-то распеваемые в землянках, по популярности опережают записанные в современных студиях. А наряды, в стиле культового "А зори здесь тихие", - становятся писком моды. Праздник в столице, как всегда проходит с размахом. С той лишь разницей, что год от года он становится только всё более народным. Это когда новое поколение уже выросло, но традиции прошлого не затерялись, а удачно влились в современную культуру.

Десятки площадок по всей столице. Сегодня ни в одном минском парке не было тихо. Не удивительно. В хорошем смысле "борьба" за отдыхающих между администрациями районов началась ещё задолго до 9 мая.

Впрочем, для некоторых ветеранов День Победы стал одновременно и общим, и личным праздником. Сразу поверить сложно, но вместе с клубом любителей бега бежали сегодня даже те, кому за 70-ят... То, что здоровый образ жизни пробуждает здоровый аппетит – столичные власти тоже предусмотрели заранее. За самым популярным фронтовым блюдом – солдатской кашей - выстраивались длинные очереди. Кто-то пробовал её впервые. У ветеранов же один только запах вызывал улыбку....

Этот праздник такой детский и такой взрослый. Праздник всех поколений и праздник всех времён. В том числе и в парке Горького, ведь сегодня многие дети, как обычно пришли сюда с дедушками и бабушками. С той лишь разницей, что одеты последние были по-парадному. Но ребята прекрасно знали, почему...

Ну а кульминацией сегодняшнего праздника станет артиллерийский салют – 30 залпов будут даны в десять часов вечера в Минске, крепости-герое Бресте и областных центрах страны. В столице фейерверк можно будет увидеть практически с любой точки города. Как обещают организаторы, он будет особенно ярким и зрелищным.

