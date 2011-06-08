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В Минске планируют построить дельфинарий

08 июня 2011 18:40
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Комплекс разместят рядом с зоопарком по другую сторону Свислочи.

Посетители смогут наблюдать за диковинными обитателями морских глубин, которых поселят в огромный аквариум. В специальных бассейнах гостям предложат поплавать с дельфинами и погрузиться на дно с аквалангом.

Кроме того, здесь построят 30 аттракционов для посетителей всех возрастов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Агеенко, директор проектной компании:
Можно будет посмотреть не только аттракционы с морскими млекопитающими, но и театр редких экзотических птиц, аттракционы с крокодилами.

# общество

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