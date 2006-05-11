В Минске планируется начать строительство магистральных коллекторов очистных сооружений

Необходимость такой работы объясняется тем, что сегодня многие магистральные коллекторы не справляются с нагрузками. В связи с этим в Минске насчитывается почти 250 объектов возможных подтоплений. Новая программа предполагает строительство магистральных коллекторов с каскадом очистных сооружений поверхностных стоков в районе промышленного узла Колядичи. Реализация проекта позволит не только увеличить мощность городской дождевой канализации, но и исключить попадание ливневых стоков в Свислочь. Они будут уводиться за пределы городской черты и сбрасываться в реку после очистки.